Frankreich: Familie Le Pen muss an EU zahlen

Luxemburg. Die Familie Le Pen muss 300.000 Euro zurückzahlen, die der inzwischen gestorbene Gründer der französischen ultrarechten Partei Front National, Jean-Marie Le Pen, aus seiner Zeit als EU-Abgeordneter schuldete. Das Gericht der Europäischen Union in Luxemburg bestätigte am Mittwoch den entsprechenden Beschluss des EU-Parlaments. Eine ursprünglich von Jean-Marie Le Pen angestrengte und nach seinem Tod im Januar von seinen Töchtern – darunter die Politikerin Marine Le Pen – weiterverfolgte Klage hatte damit keinen Erfolg. Die Familie kann sich noch an die nächsthöhere Instanz, den Europäischen Gerichtshof, wenden. (AFP/jW)