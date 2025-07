227.000 Ukrainer an deutschen Schulen

Berlin. Aktuell lernen gut 227.000 ukrainische Schüler in Deutschland, meldete dpa am Dienstag. Das geht aus einer aktuellen Übersicht der Kultusministerkonferenz (KMK) für das zweite Quartal des Jahres hervor. Insgesamt gibt es in Deutschland rund elf Millionen Schüler. Die Zahl der Ukrainer an deutschen Schulen war nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 schnell gestiegen und hatte Ende 2022 bereits 200.000 erreicht. (dpa/jW)