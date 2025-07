Regierung plant KI-Offensive

Berlin. Die Bundesregierung will die Entwicklung von künstlicher Intelligenz und Quantencomputing beschleunigen. »Mit einer KI-Offensive wollen wir bis 2030 zehn Prozent unserer Wirtschaftsleistung KI-basiert erwirtschaften«, heißt es in der Hightechstrategie des Forschungsministeriums, aus der Reuters am Dienstag zitierte. Bis Ende 2025 sollen die deutschen Bewerbungen für sogenannte europäische KI-Gigafactorys koordiniert werden, die 2027 in Betrieb gehen sollen. Noch 2025 soll erstmals in der BRD ein Forschungssatellit zur Quantenkommunikation in Betrieb gehen. 2026 soll ein »KI-Robotikbooster« mit Leitprojekten für Mehrzweckroboter starten, 2027 dann ein neues Forschungsprogramm »Software-Engineering«. (Reuters/jW)