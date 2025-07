Fall Maja T.: Polizei beendet Protest in Kiel

Kiel. Ein Höheninterventionsteam der Polizei hat am Dienstag sechs Personen, die auf ein Baugerüst am Kieler Landtag gestiegen waren, von der Konstruktion geholt. Zwei weitere hätten das Gerüst freiwillig verlassen, teilte die Polizei mit. Die Plakate, auf denen unter anderem die Aufschrift »Free Maja« zu lesen war, wurden eingerollt und entfernt. Alle acht Personen wurden festgenommen. Ihnen wird unter anderem Hausfriedensbruch vorgeworfen. Sie hatten zuvor mitgeteilt, dass sie mit der Aktion auf die Situation der in Ungarn inhaftierten Maja T. aufmerksam machen und deren Rücküberführung nach Deutschland fordern wollten. (dpa/jW)