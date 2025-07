Bezahlkarte: Merz für bundesweites Modell

Garmisch-Partenkirchen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will eine bundesweit einheitliche Bezahlkarte für Geflüchtete auf die Agenda seines Kabinetts setzen. Die Einführung sei »eigentlich überfällig«, sagte Merz am Dienstag nach einer Sitzung mit dem bayerischen Kabinett von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auf der Zugspitze. Bezahlkarten sollen Barauszahlungen an Asylsuchender in Amtsstuben ersetzen und verhindern, dass diese Menschen Geld in ihre Herkunftsländer schicken. (dpa/jW)