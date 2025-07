Angeblicher iranischer Spion in U-Haft

Karlsruhe. Der am 26. Juni in Aarhus festgenommene dänische Staatsbürger mit afghanischen Wurzeln, dem vorgeworfen wird, für einen iranischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein, sitzt nun in Deutschland in Untersuchungshaft. Wie die Bundesanwaltschaft am Dienstag mitteilte, setzte der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe den Haftbefehl gegen den Mann in Vollzug. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, »jüdische Orte und Personen« in Berlin ausgespäht zu haben. Dem Vernehmen nach soll er unter anderem vom Sitz der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Fotos gemacht haben. Der Iran wies die Vorwürfe entschieden zurück. Die iranische Botschaft in Berlin sprach von »unbegründeten und gefährlichen Behauptungen«. Die Vorwürfe seien Teil einer Kampagne. (dpa/jW)