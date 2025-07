BRD will von USA Mittelstreckenwaffen

Washington. Die Bundesregierung will US-Raketenwerfer vom Typ »Typhon« kaufen, mit denen Ziele in 2.000 Kilometern Entfernung getroffen werden können – also auch in Russland. Dadurch werde die »Verteidigungsfähigkeit« und die »Abschreckungsfähigkeit« jeweils »deutlich« gesteigert, sagte Bundesminister Boris Pistorius (SPD) nach einem Gespräch mit Amtskollege Peter »Pete« Heg-seth in Washington, wie dpa in der Nacht zum Dienstag berichtete. Das Verfahren zur Beschaffung dieser Mittelstreckenwaffen ist laut Pistorius bereits eingeleitet. Entsprechende europäische Systeme sind noch in der Entwicklung. Die »Typhon«-Raktenwerfer sollen für die Übergangszeit angeschafft werden. Pistorius hoffe darauf, dass das US-Militär ab 2026 eigene Mittelstreckenwaffen in der BRD stationieren wird. Entsprechende Ankündigungen wurden zuletzt in einem Manifest aus SPD-Friedenskreisen kritisiert. (dpa/jW)