Bundesrat stimmt Entlastungen für Firmen zu

Berlin. Der Bundesrat hat am Freitag milliardenschweren Steuerentlastungen für Unternehmen zugestimmt. Zuvor hatte bereits der Bundestag grünes Licht gegeben. Der »Investitionsbooster« soll angeblich die Wirtschaft ankurbeln. Unter anderem sollen Unternehmen ihre Ausgaben für Maschinen und Geräte im laufenden und in den nächsten zwei Jahren mit bis zu 30 Prozent von der Steuer abschreiben können. Ab 2028 soll dann schrittweise die Körperschaftssteuer sinken – von derzeit 15 Prozent auf zehn Prozent im Jahr 2032. Vollzug wird auch bei der Verlängerung der Regelung zur Mietpreisbremse bis 2029 gemeldet, die am Freitag ebenfalls den Bundesrat passierte. (dpa/jW)