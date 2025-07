Flugtickets noch einmal teurer

Frankfurt am Main. Für Flugreisen von deutschen Airports müssen die Passagiere auch in diesem Sommer tief in die Tasche greifen. Laut Deutschem Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) sind die Tickets deutlich teurer geworden. Die One-Way-Tickets ohne Gepäck kosteten bei den vier wichtigsten Anbietern von Direktflügen durchschnittlich zwischen 67 Euro (Wizz Air) und 130 Euro (Eurowings). (dpa/jW)