Raphael Howein/Prime Time Theater Der Chef schaut nach: Kalle Witzkowski (Oliver Tautorat)

Derzeit drängt sich Elon Musk überall auf – sogar im einzigen Berliner Volkstheater. Obgleich die Betreiber des Prime-Time-Theaters den Begriff etwas verstaubt finden, ist es doch eine Bühne, die alle Schichten der Bevölkerung zum Lachen bringen will. Kürzlich hatte die Burleske »Schwimm langsam – jetzt erst recht!« Premiere, die überdrehten Weddinger Realismus mit märchenhaften Elementen verbindet.

Hausherr Oliver Tautorat spielt den aus der seit mehr als 20 Jahren laufenden Bühnen-Soap »Gutes Wedding – schlechtes Wedding« bekannten schwergewichtigen Kalle Witzkowski als Chef des Strandbads Plötzensee, der von seinem gutaussehenden Sohn Ricky (Kilian Löttker) als Rettungsschwimmer unterstützt wird. Doch eines Morgens ist der See verschwunden. Das Wasser wird südlich von Berlin in Grünheide in Musks Werk gebraucht. Als man bei Tesla von der Situation Wind bekommt, wird gleich ein zweites Autowerk auf dem Gelände der ehemaligen »Plötze« geplant. Aber davon will Kalle nichts wissen und startet eine Expedition auf den trockenen Seegrund, wo manche Überraschung wartet. Die Natur wehrt sich gegen rücksichtslose Verschmutzung.

Natürlich spielen Liebeshändel (mit flottem Gesang) eine Rolle, Filmeinspielungen, in denen auch der Dschinn von »Aladdin« auftritt, manche Parodie auf TV-Shows und natürlich die Serie »Baywatch«. Autor und Regisseur Philip Hardy Lau hat eine bunte Geschichte zusammengemixt, die keinen Anspruch auf dramaturgische Finesse erhebt. Aber das Schöne ist, dass Berliner die Verhältnisse in der Stadt wiedererkennen, aber auch der Tourist kein Insiderwissen benötigt, um die Geschichte zu verstehen.

Es gibt eine Anzahl von handlungstreibenden Personen, die – wie im Prime-Time-Theater üblich – bei raschen Kostüm- und Kopfschmuckwechseln vom Ensemble gespielt werden. Das sind außer den beiden Genannten Josefine Heidt, Susanna Karina Bauer und Esther Leiggener.

Besonders charmant sind die eingestreuten Improvisationen. Das Stück ist zwar eine Wiederaufnahme, aber Elon Musk und seine Parteigründung werden in den nächsten Vorstellungen sicher Anlass zu frechen Bemerkungen geben.