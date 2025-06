Handelsvereinbarung zwischen USA und China steht

Beijing. China und die USA haben Details ihrer Einigung im Handelskrieg vereinbart. US-Präsident Donald Trump sprach am Donnerstag abend (Ortszeit) von einem Abkommen, das »unterzeichnet« worden sei. Das Handelsministerium in Beijing bestätigte am Freitag, dass es eine Übereinkunft gegeben habe. Nähere Angaben machten beide Seiten zunächst jedoch nicht. Unterhändler hatten sich im Mai bei Verhandlungen in der Schweiz auf erste Annäherungen verständigt. Anfang Juni folgten mehrtägige Gespräche in London, an deren Ende eine Grundsatzeinigung im Handels- und Zollkonflikt stand. (AFP/jW)