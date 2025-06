Nachschlag: For adults

Capital Pictures/IMAGO Gestatten: Brad Pit Bull

Wahrscheinlich begann alles 2009. Mit dem Hakenkreuz auf Hans Landas Stirn. Tarantino muss an Charles Manson gedacht haben. Zehn Jahre später nahm er sich die Manson-Family vor. Und wie auch schon bei den »Inglourious Basterds« erzählt er in »Once Upon a Time in Hollywood« alternative Geschichte. Eine Gegen-Geschichte, und die, meint er, wiegt mehr. Das phantastische, durch und durch handgemachte Szenenbild war beim analogen Regiekünstler zu erwarten. Neu derweil: Der Typ, der lange nur Badass konnte, ist erwachsen geworden. Er schreibt echte Charaktere. Was mit Sharon Tate passiert, ist nicht weniger als Ikonographie. Ruhiger Hand werden Sharon-Szenen eingestreut; es dauert, bis man sie das erste Mal richtig reden hört. Gravitätisch und lasziv bewegt Margot Robbie sich durch den Film: wehenden Haars im Cabriolet, leichtfüßig eine Party enternd, ein paar Tanzbewegungen im Schlafzimmer, mit kindlicher Freude unerkannt im Kino den eigenen Film sehend, eine skurrile Brille auf der Nase. (fb)