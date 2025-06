»Die Gewerkschaften und der Krieg. Ein Gespräch über die Schwierigkeiten der Interessenvertretung in Zeiten der Kriegsertüchtigung«. Die Gewerkschaften in Deutschland tun sich schwer im Umgang mit dem Krieg in der Ukraine. Denn der Ausbau der Rüstungsindustrie schafft auch Arbeitsplätze. Das Verhältnis der Gewerkschaften zur Friedensbewegung ist oft unklar. IG-Metall-Mitglied Ulrike Eifler diskutiert mit Claus-Jürgen Göpfert. Montag, 23.6., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Club Voltaire, Kleine Hochstr. 5, Frankfurt am Main

»Lexikon der kleinen Hitler! Die NS-Kreisleiter in Baden, Württemberg-Hohenzollern und im besetzten Elsass«. Vortrag vom Autor Wolfgang Proske. Aus der historischen Betrachtung der Entwicklung lokaler NSDAP-Größen sucht Proske den Vergleich mit heute, seziert die Ähnlichkeiten, sagt aber auch, was heute anders ist. Dienstag, 24.6., 18.30 Uhr. Ort und Veranstalter: Humanistisches Zentrum, Mörikestr. 14, Stuttgart

»Kultur & Kampf – Sprechen über Gaza: Von der Kunstfreiheit gedeckt?« Beim Talk der Reihe »Kultur & Kampf« spricht Olivier David mit Asal Karimi (freischaffende Musikerin) und Laro Bogan (Kuratorin darstellende Künste). Abgesagte Ausstellungen, ausgeladene Künstler: Seit dem Krieg in Gaza zeigt sich immer deutlicher, in welchem Spannungsfeld engagierte Kunst und unbequeme Meinungen stehen. Dienstag, 24.6., 19.30 Uhr. Ort: Haus 73, Schulterblatt 73, Hamburg