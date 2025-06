Nachschlag: Höherer Quatsch

IMAGO/Capital Pictures Vor oder zurück, das ist die Frage

Einmal hat Nolan sich verhoben. Mit seinem Palindromtitel »Tenet«. Die Idee ist einfach, so kompliziert sie ist. Was wäre, wenn man den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik aushebeln kann? Der nämlich legt die Richtung thermodynamischer Prozesse fest. Das Universum strebt dem Zustand maximaler Gleichverteilung entgegen, ohne Rückwärtsgang. Wirft man einen heißen Stein in kaltes Wasser, wird der Stein kälter und das Wasser wärmer, bis beide auf demselben Level sind. Danach werden sie ohne Einfluss von außen nie wieder divergieren. In »Tenet« kann man mittels Technologie Objekte invertieren, so dass sich der irreversible Prozess doch umkehren lässt. Ein durchaus spannendes Gedankenexperiment, Nolan indessen interpretiert die thermodynamische Inversion als Reise zurück durch die Zeit. Schon Quatsch. Wie »Zurück in die Zukunft« ja auch. Nolan aber tritt breitbeiniger an. Sein Prämissenkino will nicht bloß erzählen, es will die Welt erklären und muss sich folglich daran messen lassen. (fb)