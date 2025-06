Christian-Ditsch.de

Rund 60 Gäste trafen sich am Donnerstag in der jW-Maigalerie, um an der Veranstaltung »Überfall auf die Sowjetunion – Zum 84. Jahrestag der Operation ›Barbarossa‹« teilzunehmen. Sie sahen Ausschnitte aus Dokumentarfilmen und hörten Vorträge von der außenpolitischen Sprecherin des BSW, Sevim Dagdelen (Foto), Arnold Schölzel (jW-Chefredaktion), dem Journalisten Hartmut Sommerschuh und dem Vorsitzenden des Vereins »Integral«, Constantin Pivovarov. Leider klappte es aus technischen Gründen nicht wie geplant mit dem Livestream. (jW)