»NATO. Die gefährlichste Organisation der Welt«.Vortrag und Diskussion mit jW-Autor Vijay Prashad. Der Leiter des Tricontinental Institute for Social Research spricht über ausgewählte Passagen des kürzlich vom Tricontinental veröffentlichten Dossiers »NATO: The Most Dangerous Organisation on Earth«. Dienstag, 24.6., 18 Uhr. Ort: A & O Hostel, Konferenzraum »Alte Messe«, Brandenburger Str. 2, Leipzig. Veranstalter: Kommunistische Organisation Leipzig

»Friedrich Merz und Blackrock«. Vortrag mit Diskussion. Als Merz Aufsichtsratsvorsitzender einer Blackrock-Filiale Deutschland war, sorgte er dafür, dass Blackrock in den wichtigsten Dax- und Mdax-Konzernen vertreten war, um Einfluss zu nehmen. Freitag, 27.6., 18 Uhr. Ort: Weberei, Bogenstr. 1–8, Gütersloh. Veranstalter: ATTAC, Die Linke, Friedensini und DKP Gütersloh

»Im Osten – Geschichten aus der Sonderzone«. Theater. Das Stück basiert auf eigens recherchierten Schicksalen aus Ostdeutschland und spannt einen dramatischen Bogen von 1989 bis heute. Mit viel Humor, einer Prise Provokation und einem live gespielten Medley ostdeutscher Klassiker lädt das Stück dazu ein, die Nachwendezeit neu zu hinterfragen und die Deutungshoheit über die eigene Geschichte zurückzuerobern. Freitag, 27.6., 20 Uhr (auch am 28.6., 29.6.). Ort: Zimmerbühne, Zimmerstr. 12 c, Potsdam. Veranstalter: Triple A Theater