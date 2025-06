Nachschlag: Militär bleibt menschlich

Louisa Gouliamaki/REUTERS

Im »7 Fragen Zukunft«-Interview erklärt Markus Laubenthal, warum Putin so gefährlich und die NATO so im Zugzwang ist. Als Stabschef im Hauptquartier der Kriegsallianz (SHAPE) im belgischen Mons ist Laubenthal kein »Armchair«-General. Im Studio sitzt er auf dem Sofa. Dort erklärt er: Putin rüstet hoch, baut in drei Monaten so viele Artilleriegranaten wie die NATO-Staaten in zwölf. Ab 2029 ist er bereit. Deutsche sollen Angst haben, aber keine Panik. Die NATO kann mithalten und »vor Überraschungen schützen« wie die Krim-Einnahme. Doch: Der Russe könnte plötzlich »im Rücken« auftauchen, mit Raketen-U-Booten. Daher: 360-Grad-Wachsamkeit. Beruhigen soll, dass NATO und USA sich gegenseitig brauchen. Der Soldat der Zukunft hat Roboter an seiner Seite. »Es wird viele Substitute geben«, aber: Das Militär bleibt menschlich. Was bringt die Zukunft? Das nächste Video: »Was passiert, wenn Putin angreift?«, mit dem Generalleutnant hinter dem »Operationsplan Deutschland«. (mb)