Michael Mueller/NGLOW/arte China als Feind: Das Korean War Monument in Seoul wurde Teil dieser Erinnerungskultur

Der Waldrapp – Zugvogel im Aufwind

Zugvogelzuzug in Bayern: In einem künstlichen Nistplatz in Burghausen brütet die erste Waldrappkolonie Mitteleuropas. BRD 2022.

3sat, 15.05 Uhr

Die Nordreportage: Baustelle Brücke

Abreißen, neu bauen, sanieren

Damit wir gar nicht erst in die Versuchung geraten, Dresden-Witze zu machen, geht es hier schnurstracks nach Schleswig-Holstein. Dort sind 500 von 1.500 Autobahn- und Bundesstraßenbrücken marode. BRD 2025.

NDR, 18.15 Uhr

Die Wahrheit über Arbeit und Geld

Was verdient Deutschland?

In Norwegen ist das versteuerte Einkommen öffentlich einsehbar. In der Bundesrepublik dagegen verkneift man sich das Gespräch darüber, wer wieviel verdient, tunlichst. BRD 2025.

ZDF, 20.15 Uhr

Der Osten – Entdecke, wo du lebst

Hexen, Harz und Hightech – Das neue Bergtheater Thale

Seit 1903 unterhält das Freilichttheater auf dem Hexentanzplatz den Harz. Die Generalüberholung wurde im Mai mit der Premiere des Musicals »Walpurga« gefeiert. BRD 2025.

MDR, 21.00 Uhr

Echtes Leben – Queer in der Provinz

Homosexuell oder nonbinär? In Berlin kein Ding, auf dem Land meist schon. Schließlich ist dort nur eine ­Community: die Dorfgemeinschaft und ihre Sitte von anno dazumal. BRD 2025.

RBB, 21.00 Uhr

Die Simpsons

Das Schlangennest

Ouroboros’ unglückliches Ende: Traditionell wird beim Springfielder »Knüppeltag« draufgehauen, wenn’s kreucht und fleucht. Doch Tierrechtlerin Lisa torpediert das Schlangenschlagen. USA 1993.

Pro sieben Maxx, 21.05 Uhr

Allianz gegen China

Die NATO ist bestrebt, die Inselketten vor der chinesischen Festlandküste zu schließen. Die einst selbst von den USA anerkannte »Ein-China-Politik« wurde dafür gecancelt, um Taiwan als von der Volksrepublik bedroht darzustellen und einen Casus Belli vorweisen zu können. Wer sich das ganze China-Paket auf ­Arte geben will: 20.15 Uhr geht es um »Chinas Straflager«, 23.10 Uhr wird »China und Äthiopien: eine ungleiche Partnerschaft?« gezeigt. Nach Mitternacht wird bei »Tracks East« die Frage gestellt, wie stark Trump das Land der Mitte unter Druck setzen kann. Danach: »Im Schatten Chinas – Die Philippinen im Zentrum des Weltkonflikts«. BRD 2025.

Arte, 22.20 Uhr

37 Grad

Adrenalin pur. Wenn Frauen ans Limit gehen

Nach 600 geglückten Flügen stürzte eine heute 54jährige Basejumperin 2023 ab. Sie will wieder springen. BRD 2025.

ZDF, 22.15 Uhr

Stalin und die Deutschen

Den Sieg über den Hitlerfaschismus verzeihen ihm hierzulande viele nicht: Freund und Genosse Iosif Vissarionovič Džugašvili (1878–1953). BRD 2020.

3sat, 23.15 Uhr