Energie sparen ist nicht nur eine Umweltschutzmaßnahme, damit wir uns und die Natur nicht verpesten, sondern auch ein Trick von Tieren, um sich einen Überlebensvorteil zu verschaffen. Ihr Sparverhalten bezieht sich direkt auf ihre eigene Körperenergie. 20 Prozent der Gesamtenergie eines Säugetiers verbraucht ausgerechnet dessen Gehirn, obwohl das Organ nur ca. zwei Prozent des Körpergesamtgewichts ausmacht. Die Hirnaktivität runterzuschrauben ist also besonders effektiv. In der Zoologie werden zumeist Gürteltiere als Beispiele für dieses Vorgehen der Evolution angeführt. Im Laufe von Jahrmillionen haben sie ihre Hirne verkleinert. So kommen sie mit spärlicher Nahrung zurecht, hauptsächlich Insekten und andere Kleinstlebewesen.

Der dieses aparte Tier beschreibende Geo-Artikel aus 2024 mit dem Titel »Vom Erfolg der Dummen: Warum Arten geistig abrüsten« mutet dieser Tage prophetisch für weitere Bewohner Nordamerikas an: Angesichts des Konfrontationskurses, den Trump und »ICE-Barbie« Kristi Noem aus dem US-Heimatschutzministerium bei den Protesten in Los Angeles fahren, drängt sich die Frage auf, ob sich der Trend zur Hirnverkleinerung nun auch bei Primaten durchsetzt. Der Einsatz des Militärs bei inneren Unruhen ist das blödeste Eigentor, das sich eine US-Regierung leisten kann, und die »Coole Wampe« prognostiziert schon heute: Es wird keine weitere Amtszeit für Donald Trump geben, der nächste Präsident heißt sehr wahrscheinlich Gavin Newsom. Falls der smarte Gouverneur von Kalifornien tatsächlich, wie Trump insinuiert, die Demonstranten bezahlt haben sollte für ihren Protest gegen Razzien und inhumane Abschiebung von Migranten, so muss man neidlos anerkennen: Er hätte sein Geld schlechter anlegen können.

Zum Beispiel in süßes, fettiges Speiseeis, das wir hirnlos glücklich mit langen, klebrigen Zungen schlecken:

ICE-Barbie-Eis

300 g Erdbeeren pürieren und mit einem TL Zitronensaft und 100 g Zucker verrühren. Kurz ziehen lassen. 200 ml Sahne, 200 ml Vollmilch und einen TL Vanilleextrakt hinzufügen. Alles gut mixen. Zwei bis drei Tropfen rote Lebensmittelfarbe einrühren, bis ein intensives Rosa entsteht. In die Eismaschine geben. Währenddessen 50 g weiße Schokolade mit einem TL Butter und einem EL Milch vorsichtig schmelzen, mit etwas gelber Lebensmittelfarbe einfärben, auf Backpapier kleine Tupfer gießen und kaltstellen. Nach dem Gefrieren rosa Eiskugeln formen und mit gelben Schokotupfern dekorieren.

Anti-ICE-Barbie-Eis

100 g schwarze Johannisbeeren oder Brombeeren mit etwas Wasser und 80 g Zucker oder Kokosblütenzucker aufkochen, pürieren und durch ein Sieb streichen. In einem anderen Gefäß 200 ml Sahne, 200 ml Kokosmilch oder Kuhmilch, 50 g dunkles Kakaopulver, ein TL Vanilleextrakt, eine Prise Salz und 100 g Zartbitterschokolade (70 Prozent) langsam erhitzen und glatt rühren. Einen halben TL Aktivkohle einrühren (färbt extrem). Das Beerenpüree hineingeben und verrühren. Alles gut abkühlen lassen und in der Eismaschine oder per Hand frieren. Die Kugeln mit schwarzer Glasur oder dunklen Schokosplittern garnieren.