Kosovo: Ja zur Aufnahme von US-Abgeschobenen

Pristina. Die Regierung des Kosovo hat der Aufnahme von aus den USA abgeschobenen Migranten zugestimmt. Über den Zeitraum eines Jahres werde Kosovo »bis zu 50 Individuen aufnehmen und beherbergen, um ihre sichere Rückkehr in ihre Heimatländer zu ermöglichen«, erklärte Regierungschef Albin Kurti am Mittwoch. Die US-Regierung hatte zuvor Anfragen zur Aufnahme von abgeschobenen Migranten an mehrere Balkanländer gerichtet. Zuletzt hatte sich der Kosovo mit Dänemark auf ein ähnliches Programm geeinigt. (AFP/jW)