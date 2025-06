Berliner CDU: Raketenabwehr für die Hauptstadt

Berlin. Der CDU-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus, Dirk Stettner, kann sich für die Hauptstadt ein Raketenabwehrsystem nach dem Vorbild des israelischen »Iron Dome« vorstellen. »Angesichts russischer Aggressionen« müsse in »die Sicherheit« der Berliner investiert werden, sagte er am Donnerstag vor Journalisten. »Der israelische Schutzschirm ›Iron Dome‹ wäre eine Möglichkeit.« Berlin werde darüber mit dem Bund reden müssen. Ein Anlass könnten die Verhandlungen über einen neuen sogenannten Hauptstadtvertrag sein. Die laufende Vereinbarung läuft nach zehn Jahren Ende 2027 aus, muss also demnächst neu verhandelt werden. (dpa/jW)