imago/Westend61 Du musst es nicht auslöffeln, aber bezahlen: Öffentlich-rechtliches aus der Dose

Mit der ARD-Reform geht es mit großen Rückschritten voran. Seit Monatsbeginn übernehmen die meisten der Anstaltswellen für die reifere C- und D-Jugend abends zentral produzierte Programme. Werktags von 20 bis 23 Uhr servieren die Landessender von MDR und NDR sowie Antenne Brandenburg und WDR 4 Oldies aus der Dose. Die Show wurde auf den Wortwurm »Der ARD-Abend – Radio für alle« getauft. Bei Bremen Eins, HR 1, SR 3 und SWR1 läuft jeden Abend ein anderer Musikteppich: am Montag der »Musikclub 80er«, am Dienstag der »Musikclub Deutsch« und bis Sonntag die »Musikclubs« Country, Rock, 90er, Party und Soul. Das hat sich ein rechtschreibschwacher Briefmarkensammler ausgedacht.

Die meisten ARD-Kulturradios schalten sich im Zuge der 2023 beschlossenen Reform schon länger an mehreren Abenden pro Woche selbst ab. Klassiker wie »Zeiglers wunderbare Welt des Pop« auf Bremen Zwei wurden beerdigt, um Beträge einzusparen, die im Gesamtbudget nicht ins Gewicht fallen. Auf Kosten von Hörerbindung und organischer Entwicklung in von Beamten eng formatierten Sendeschienen ohne Regionalbezug können keine Quotenknaller entstehen. Automatisierte Menschen, gefühlsecht wie künstliche Intelligenz, senden, wie im Schnellrestaurant gekocht wird. Mir tun die armen Schweine leid, die das machen müssen. Immerhin kriegen die dafür Schmerzensgeld. Die Hörer nicht. Die schalten weg und zahlen trotzdem.

Ich höre den von mir mitbezahlten »ARD-Radio-Tatort« nie, und doch wird er auf dieser Seite immer angekündigt. Warum? Weil ich nicht im Keller des jW-Feuilletons erschossen, zersägt und in eine Kühltruhe gepackt werden möchte wie Paul Zechner im neuen Berlin-Tatort »Allein« von Tom Peuckert (RBB 2025, Fr., 19.04 Uhr, WDR 3, Sa. 17.04 Uhr, WDR 5, 19.04 Uhr, SWR Kultur, HR 2 Kultur, 20.03 Uhr, Bayern 2, So., 17.04 Uhr, SR 2 Kultur, 18.05 Uhr, Bremen Zwei, 19.04 Uhr, NDR Kultur, Mo., 20.04 Uhr, MDR Kultur). In der »Dimensionen«-Ausgabe »100 Jahre Quantenmechanik« besucht Heisenberg mit Schnupfen Helgoland und Schrödinger ohne Katze Arosa (Di., 19.05 Uhr, Ö 1). »Gab es in der DDR Künstlerinnen?« provoziert das »Zeitfragen-Feature« (Mi., 19.30 Uhr, DLF Kultur). Wie rechte Männer in der BRD ihren Exfrauen das Kind wegnehmen, schildert eine Reportage über »Die Entfremdungslüge« (DLF, SWR 2025, Fr., 15.05 Uhr, SWR Kultur).

Beim MDR hatte ein Briefmarken sammelnder Funkbeamter die Idee, das hochbrisante Thema »Triggerpunkt Bratwurst« ins Programm zu heben (MDR 2025, Sa., 9.04 Uhr, MDR Kultur). Mehr Amüsemang verspricht die Kaufhausklamotte »Die Bluse« von Hermann Harry Schmitz (WDR 2002, Sa., 14 Uhr, Ö 1). Eine Gangsterkomödie hat danach Premiere, »Die Kobra von Kreuzberg« von Michel Decar (DLF Kultur 2025, Sa., 20.05 Uhr, DLF, So., 18.30 Uhr, DLF Kultur). Für die Kiddies haben wir das Nordpolhörspiel »Mikael und das Schneemobilrennen« (HR 2025, Ursendung, So., 8.04 Uhr, HR 2 Kultur). Okay, Motor- wie E-Schlitten sind ökobäh. Aber die Teile werden nicht mehr von armen Hundchen gezogen! Bei der Robbenjagd.

Auch der Krimi »Mallorca, Mord und Margaritas« von Magda Woitzuck ist noch ungehört (HR 2025, So., 14.04 Uhr, HR 2 Kultur). Babette Michel präsentiert am Sonntag abend »Bob Marleys letztes Deutschland-Konzert«, das vor 45 Jahren in Dortmund mitgeschnitten wurde, weniger als ein Jahr vor seinem frühen Tod (20.03 Uhr, WDR 3). Und am Ende denkt sich Pflegerin Alex, »Gestern war die Welt noch schlecht«, maskiert sich und schlägt zurück (Ursendung, DLF Kultur 2025, Mo., 22.05 Uhr).