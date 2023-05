Sozis sahnen ab

Carmen Jaspersen/dpa Rockin’ All Over the Weser: Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (l., SPD) auf der Wahlparty

Bei der SPD war die Welt am Sonntag wieder in Ordnung. »Die Nummer eins in Bremen – das sind wir!« rief Andreas Bovenschulte seinen Genossen am Abend zu. Nicht zuletzt dank relativer Beliebtheit des Bürgermeisters hat sich die Schmach von 2019, als die CDU erstmals an den Sozialdemokraten vorbeigezogen war, nicht wiederholt. Mit fast 30 Prozent hat man die Union deutlich auf die Plätze verwiesen. Auch SPD-Chef Lars Klingbeil war beim TV-Interview die Erleichterung anzusehen. Drei Monate nachdem seine Partei Berlin an die CDU verloren hat, ist das Ergebnis an der Weser Balsam auf die Wunden.

Anpassungskurs

Zu den Zufriedenen zählt auch Die Linke. Umfragen hatten die Partei noch kurz vor der Wahl unter zehn Prozent gesehen, doch mit 11,1 Prozent konnte sie ihr Resultat von 2019 nahezu wiederholen. Es ist zu befürchten, dass das Ergebnis als Bestätigung des realpolitischen Anpassungskurses der Bremer Linken interpretiert wird. So lobte die Taz am Montag, von den »ruinösen Identitätsdebatten und scharfen innerparteilichen Auseinandersetzungen der Bundespartei« habe man sich in Bremen »durch Pragmatismus« abgesetzt.

Im Berliner Karl-Liebknecht-Haus gab es für die Bremer Spitzenkandidatinnen Claudia Bernhard (Gesundheitssenatorin) und Kristina Vogt (Wirtschaftssenatorin) am Montag Blumen und Küsschen von den Linke-Kovorsitzenden Martin Schirdewan und Janine Wissler. Schirdewan sprach von »Rückenwind für die gesamte Partei«. Die Bremer Linken haben ihren Erfolg einer »pragmatischen, klugen Politik, die immer eine linke Handschrift getragen hat«, zu verdanken. Wissler sah im Wahlergebnis »Grund zur Freude für die ganze Partei«. Dem Sender Phoenix sagte sie, Bremen zeige gut, »dass wir bei Wahlen erfolgreich sein können, wenn wir verankert sind, wenn wir gute praktische Politik machen und vor allem, wenn wir die Inhalte nach vorne stellen«.

Entsetzen herrschte am Wahlabend bei Bündnis 90/Die Grünen, die über fünf Prozentpunkte verloren hatten. In bürgerlichen Medien wurde die Verantwortung dafür schnell der in der Kritik stehenden Verkehrspolitik der grünen Spitzenkandidatin und Senatorin Maike Schaefer zugeschoben. Am Montag zog diese die Konsequenzen und kündigte ihren Rücktritt an. Zugleich verwies sie – sicher nicht ganz zu Unrecht – auf den Negativtrend der Grünen im Bund. Mit dem Streit um das Heizungsgesetz und die »Trauzeugenaffäre« habe der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck großen Schaden für die Grünen angerichtet. Indirekt gab ihr die Grünen-Kovorsitzende Ricarda Lang recht. In der RTL/NTV-Sendung »Frühstart« sagte sie, die Partei müsse besser darin werden, den Klimaschutz mit dem »materiellen Kern der sozialen Sicherheit zu verbinden«.

Wutbürger statt AfD

Die rechte Wählervereinigung »Bürger in Wut« kann sich derweil über ein gutes Ergebnis freuen. Sie kam auf fast zehn Prozent und profitierte davon, dass die AfD wegen konkurrierender Wahllisten nicht antreten durfte. Die SPD-Kovorsitzende Saskia Esken nannte das Abschneiden der Wutbürger ein »Warnsignal«. Esken sagte im Deutschlandfunk: »Dass schon alleine mit so einer Überschrift, mit so einem Begriff eine Wählervereinigung solche Ergebnisse erzielen kann, muss uns natürlich beunruhigen.«

Dank einer starken SPD ist eine Fortsetzung der »rot-grün-roten« Koalition in Bremen möglich. CDU-Generalsekretär Mario Czaja warb zwar am Montag für eine »rot-schwarze Koalition« in Bremen, indem er auf den Berliner Senat verwies, wo sich die SPD im Abgeordnetenhaus kürzlich für ein solches Bündnis entschieden hat. Doch Bovenschulte hatte schon vor der Wahl erklärt, mit der CDU sei es schwer, »eine Politik für soziale Gerechtigkeit zu machen«. Und am Wahlabend war er sich mit Schaefer im TV-Studio demonstrativ einig, dass man in der Koalition in den letzten vier Jahren gut zusammengearbeitet habe.