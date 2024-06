Reform frisst ihre Kinder

Marc John/Bonn.digital/imago Funktioniert auch live: »Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs« (Bonn, 16.4.2024)

Bremen zwei verliert in der Folge der kommenden Teilgleichschaltung der ARD-Kulturradios eine programmprägende Persönlichkeit, die man nicht nachkaufen kann. Noch läuft hier jeden Donnerstag um 22.05 Uhr »Zeiglers wunderbare Welt des Pop«, ein Musikmagazin von Arnd Zeigler, der sich vor allem mit seiner Radiokolumne »Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs« einen Namen gemacht hat. Weil die Länderkulturwellen ab Herbst u. a. werktagabends ihre Programme zusammenklinken werden, kündigte Bremen zwei dem Zeigler die Streichung seines Musikmagazins an. Im Gegenzug kündigte dieser an, dem Sender die Fußballglosse zu streichen, die 2.050. Folge (!) am Freitag vor dem DFB-Pokalfinale war die letzte. Zeigler macht Fernsehen und Podcasts und verkauft Bücher, er braucht Bremen zwei nicht. Vielleicht wird mancher Bremen zwei ohne ihn nicht brauchen. Wer »Zeiglers wunderbare Welt des Pop« (700 plus Ausgaben) endhören will, kann das bis zum 11. Juli tun. Eine wirklich letzte Show soll es aber erst nach der Sommerpause geben, vielleicht im September, aber das sei »noch nicht in Stein gemeißelt«, hat junge Welt bei Radio Bremen auf Nachfrage erfahren. Und: »Bei dem Anlass könnte auch eine Sondersendung oder Aktion angezeigt sein.« Wenn der Gastgeber geneigt ist, sich zum Abschied noch einmal feiern zu lassen.

Der Blick in die Programme: Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat sich das Land in die Tasche gesteckt, das »ARD-Radiofeature« beschreibt, wie er die »Demontage der Demokratie« fertiggebracht hat (MDR 2024, Do., 15.04 Uhr, HR 2 Kultur, 18.04 Uhr, MDR Kultur, Fr., 15.05 Uhr, SWR Kultur, Sa., 9.05 Uhr, SR 2, 13.05 Uhr, Bayern 2, 18.05 Uhr, Bremen zwei, So., 13.04 Uhr, WDR 5). Am 2. Juni um zwei Uhr morgens verschwindet die Menschheit, ohne Spuren zu hinterlassen. Nur einer hat’s verrafft und bleibt zurück im Hörspiel »Dissipatio humani generis oder Die Einsamkeit« von Guido Morselli (DLR, NDR 2021, Mi., 20.04 Uhr, NDR Kultur). Derweil beamt sich eine Reisegruppe im Funkmusical »Planet Egalia« von Christiane Rösinger auf denselben, um die dortigen Vorkommen an Sternchen, Binnen-Is und Unterstrichen zu erkunden (WDR 2023, Do., 22.03 Uhr, DLF Kultur). Zurück zur Erde und den befremdlichen Verhältnissen in Orbán-Land, die neutrale Beobachter wie der alte Tomory allesamt auf »Ungarns ewiges Trauma«, den Vertrag von Trianon, zurückführen (Fr., 8.30 Uhr, SWR Kultur). In ihrem neuen Hörspiel »An Grenzen« zeigt Özlem Özgül Dündar, wie Kommunikation der Sorte SS-Krah Menschen tötet (WDR 2024, Ursendung, Sa., 19.04 Uhr, WDR 3). Am Sonnabend steigt auch der Opernoldieabend, es gibt Purcells »King Arthur«, aufgenommen im Mai von der Akademie für Alte Musik Berlin im heimischen Konzerthaus (19.05 Uhr, DLF Kultur), und »Orfeo ed Euridice« von Christoph Willibald Gluck, zeitversetzt live aus der New Yorker Met (19.30 Uhr, Ö 1, 20 Uhr, auf den meisten ARD-Kulturwellen). Noch eine Hörspielpremiere: Das Ensemble des Stuttgarter Schauspiels gibt »Zeit wie im Fieber – Büchner-Schrapnell« von Björn SC Deigner (SWR 2024, Sa., 23.03 Uhr, SWR Kultur). Das Sonntagmorgenprogramm für die bekiffte Familie: »Trolle nach Süden (1/3)«, Anfang des ersten Teils der Trolletrilogie von Bernd Gieseking (WDR 2004, 7.04 Uhr, WDR 5). Zum Runterkommen spricht die Rechtswissenschaftlerin Samira Akbarian in »Essay und Diskurs« über die fabelhafte Einrichtung »Ziviler Ungehorsam« (So., 9.30 Uhr, DLF). Passt hier noch Shakespeares »Hamlet (1/2)« (HR 1955, So., 14.04 Uhr, HR 2 Kultur) rein? Ja.