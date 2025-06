Christian-Ditsch.de

Wie seinerzeit zur Eröffnung der Reihe im Mai 2024 traten am Dienstag abend in der Maigalerie der jW der kuratierende Meister Hannes Zerbe am Piano und sein langjähriger Gefährte Jürgen Kupke an der Klarinette als Duo auf. Seit 1995 tun sie das hier und da. Auf dem Programm standen diesmal Werke von Hanns Eisler, Béla Bartók und Dmitri Schostakowitsch, also die klassische Moderne im moderat-verspielten Jazzsound. Aber auch originale Stücke von Hannes Zerbe kamen zu Gehör. Die erfolgreiche Jazzreihe geht ungebrochen weiter. (jW)