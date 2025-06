Nachschlag: Höhlenausgänge

imago images/Mary Evans Von einer Höhle zu anderen: Charlize Theron, Noomi Rapace und Michael Fassbender

Sie waren auf eine Höhle gestoßen, ähnlich wie in H. P. Lovecrafts Erzählung »Berge des Wahnsinns«. Einer der Texte, die HR Giger, der ursprüngliche Designer der »Alien«-Kreatur, als Inspirationsquelle angab. »Prometheus« ist im Grunde die Geschichte von Höhlenexpeditionen und Höhlenzeichnungen. Auf eben so einer glauben die Archäologen, die Karte zum Aufenthaltsort der Schöpfer der DNA-Ursuppe, mithin der Menschheit, gefunden zu haben. Allerdings ist müßig, über die rätselhafte Phylogenese der Menschheit oder die aberwitzige Ontogenese des Alienkörpers (Schlange, Würmchen, Riesenkrake und dann die HR-Giger-Kreation) nachzudenken, wenn man doch recht ruppig darauf verwiesen wird, dass im Weltall sowieso nichts auf einen wartet als Schmerzen und Trugbilder. Denn was sind die unzähligen Filmausschnitte, Computerlandschaften, Hologramme, mit denen die Crew auf der Prome­theus herumspielt, anderes als Updates der guten alten Höhlenmalerei, die einen von Anfang an in die Irre geführt hat? (aha)