Appell der Kulturszene gegen Kahlschlag

Berlin. Ein breites Bündnis aus Künstlern, Gruppen, Institutionen und Netzwerken appelliert seit Dienstag mit der Petition »Zusammen für die Kultur – Kultur für die Gemeinschaft« an den Berliner Senat, die kulturelle Vielfalt der Stadt zu sichern und finanziell zu stärken. In zehn zentralen Forderungen werden faire Bezahlung, transparente und auskömmliche Förderstrukturen sowie Planungssicherheit gefordert. In der Hauptstadt ist die Kultur- und Kreativwirtschaft mit mehr als mehr als 250.000 Beschäftigten ein zentraler Wirtschaftsfaktor und von drastischen Kürzungen bedroht. (jW)