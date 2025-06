Bangladesch: Prozess gegen Expremierin Hasina

Dhaka. In Bangladesch hat der Prozess gegen die ehemalige Regierungschefin Scheich Hasina in deren Abwesenheit begonnen. Hasina habe einen »systematischen Angriff« auf die Bevölkerung zu verantworten, da sie die Polizei und bewaffnete Parteimitglieder zur Niederschlagung von Protesten eingesetzt habe, sagte Chefankläger Mohammad Tajul Islam am Sonntag in seinem Eröffnungsplädoyer. Während der Proteste im vergangenen Jahr waren nach UN-Angaben bei Zusammenstößen mit der Polizei rund 1.400 Menschen getötet worden. Das Kriegsverbrechertribunal in Dhaka ermittelte anschließend gegen Hasina wegen »Beihilfe, Anstiftung, Mittäterschaft, Verschwörung und Nichtverhinderung eines Massenmordes während der Aufstände« im Juli 2024, so Islam. Die 77jährige Hasina war im August vergangenen Jahres nach wochenlangen Massenprotesten nach Indien geflohen. (AFP/jW)