Breuer für Aufrüstung und Raketenstationierung

Berlin. Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, hat Rüstungsausgaben im Wert von 3,5 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung verteidigt und bekräftigt, dass Mittelstreckenraketen und Marschflugkörper der USA in der BRD stationiert werden. Deutschland wolle und müsse »militärisch die Verantwortung übernehmen« und zum »Motor der Abschreckung« werden, sagte er in einem Spiegel-Interview am Sonnabend. Für einen Rückzug der USA sehe er angesichts der »vielen strategischen Vorteile, die die amerikanischen Streitkräfte hier haben«, keinen Grund. Die ganze BRD brauche eine »wehrhafte Einstellung«, warb er zudem für weitere Mobilmachung. Schon jetzt sei die »Bundeswehr attraktiv«. (jW)