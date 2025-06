Christian Mang Die Polizei räumt die Besetzung gegen spekulativen Leerstand (Berlin, 31.5.2025)

Etwa 40 Menschen haben am Sonnabend kurzzeitig das leerstehende Kantinengebäude und ein ebenfalls leerstehendes Bürohaus im ehemaligen Komplex der DDR-Staatssicherheit in Berlin-Lichtenberg besetzt, um gegen die Kürzungspolitik des Berliner Senats und die Umwandlung von Wohnraum in Büros zu protestieren. Beide Objekte sind in Privatbesitz; die Kantine soll abgerissen werden. 190 Polizisten und ein Helikopter rückten an, um die Besetzung zu beenden. Beendet bzw. unterbunden wurden außerdem Besetzungen in Karlshorst und Kreuzberg. (jW)