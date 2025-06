OPEC plus erhöht Ölförderung erneut

Wien. Wichtige Mitglieder des Erdölkartells OPEC plus haben eine weitere Erhöhung der Förderung im Sommer beschlossen. Acht beteiligte Staaten, darunter Saudi-Arabien und Russland, werden ihre gemeinsame Tagesproduktion im Juli um 411.000 Fass (Barrel, je 159 Liter) erhöhen. Dies verlautbarte die Gruppe nach einer Onlinesitzung am Wochenende. Die Entscheidung sei »angesichts der stabilen globalen Wirtschaftsprognosen und der aktuell gesunden Marktgrundlagen« getroffen worden, teilte die Gruppe mit. Der Schritt war von Marktakteuren erwartet worden und dürfte keine Preisauswirkung haben, so Analysten. (dpa/jW)