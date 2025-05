Schweden senkt Terrorwarnstufe

Stockholm. Schweden sieht sich weniger stark von Extremisten bedroht als in den vergangenen Jahren. Das skandinavische Land senkt deshalb seine Terrorwarnstufe nach knapp zwei Jahren von Stufe 4 auf 3 (von 5), wie der schwedische Nachrichtendienst Säpo am Freitag mitteilte. Damit wird nun von einer erhöhten statt von einer hohen terroristischen Bedrohung in dem EU- und NATO-Land ausgegangen. »Die Gesamtbewertung ist, dass die Attentatsbedrohung durch den gewaltbefürwortenden Extremismus nicht mehr so hoch wie zuvor ist«, erklärte Säpo-Chefin Charlotte von Essen. Die Propaganda, die Schweden als ein islamfeindliches Land dargestellt habe, habe mit der Zeit nachgelassen. (dpa/jW)