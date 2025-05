Sudan soll Chemiewaffen eingesetzt haben

Washington. Die Armee im Bürgerkriegsland Sudan hat nach US-Angaben im vergangenen Jahr weltweit verbotene Chemiewaffen eingesetzt. Das US-Außenministerium teilte dem Kongress in Washington am Donnerstag (Ortszeit) mit, dass es den Einsatz von Chemiewaffen im Sudan festgestellt habe. Daraufhin seien Sanktionen verhängt worden, die in Kürze in Kraft treten würden. Dazu gehörten demnach Beschränkungen für US-Exporte und Finanzhilfen für die sudanesische Regierung. Wann und wo die Chemiewaffen im Sudan eingesetzt worden seien, verlautete zunächst nicht. (AFP/jW)