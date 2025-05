USA: Hinrichtung per Giftspritze

Nashville. Ein wegen Mordes verurteilter Mann ist im US-Bundesstaat Tennessee am Donnerstag (Ortszeit) per Giftspritze hingerichtet worden. Dies teilte die zuständige Strafvollzugsbehörde mit. Er war US-Medien zufolge im Juli 1990 wegen der Ermordung seiner Ehefrau und der beiden Söhne zum Tode verurteilt worden. Bis zum Schluss habe er seine Unschuld beteuert. Eine Wiederaufnahme seines Falls war 2022 trotz neuer Beweise abgelehnt worden. So wurde die DNA einer unbekannten Person auf einer der Tatwaffen gefunden. Der Richter zeigte sich aber von der Schuld des Verurteilten überzeugt und argumentierte, dass die neuen Beweise nicht zugunsten des Häftlings ausfielen. Die Hinrichtung war bereits die 19. in diesem Jahr. (dpa/jW)