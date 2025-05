Pufferzone: Ukraine lehnt russischen Vorschlag ab

Kiew. Die Ukraine hat den Plan des russischen Präsidenten Wladimir Putin, eine Pufferzone an der Grenze zu schaffen, am Freitag entschieden zurückgewiesen. »Diese neuen aggressiven Forderungen sind eine klare Absage an Friedensbemühungen und zeigen, dass Putin der einzige Grund für das andauernde Töten ist und bleibt«, schrieb Außenminister Andrij Sibiga auf X. Zuvor hatte Putin die Schaffung einer sogenannten Sicherheitszone »entlang der Grenze« angekündigt. Details nannte er zunächst nicht, erklärte aber: »Unsere Streitkräfte sind dabei, diese Aufgabe zu lösen, feindliche Feuerpunkte werden aktiv unterdrückt, die Arbeit ist im Gange.« Putin ordnete auch an, alsbald ein umfassendes Programm auszuarbeiten, um den Wiederaufbau der unter ukrainischem Dauerbeschuss stehenden Grenzregionen Kursk, Belgorod und Brjansk einzuleiten. (dpa/jW)