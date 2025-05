EU: Neue Sanktionen gegen Russland in Kraft

Brüssel. Am Dienstag haben die EU-Staaten das mittlerweile 17. Paket mit Sanktionen gegen Russland in Kraft gesetzt. Die Strafmaßnahmen sehen unter anderem eine weitere Verschärfung des Vorgehens gegen die »russische Schattenflotte für den Transport von Öl und Ölprodukten« vor, wie EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas bei einem EU-Ministertreffen in Brüssel mitteilte. Zudem würden Dutzende weitere Unternehmen ins Visier genommen, die an der Umgehung bestehender Sanktionen beteiligt seien oder die russische Rüstungsindustrie unterstützten. Die estnische Politikerin Kallas wies dabei auch darauf hin, dass ein 18. Sanktionspaket bereits in Planung sei. Es soll unter anderem die Wiederaufnahme des Betriebs der Nord-Stream-Gaspipelines verhindern. Zudem sind eine Verschärfung der Regelungen des Preisdeckels für russisches Öl sowie weitere Sanktionen gegen den Finanzsektor und gegen Schiffe geplant. (dpa/jW)