Fast jede zweite Frau arbeitet in Teilzeit

Wiesbaden. So viele Menschen wie nie zuvor in der BRD haben 2024 in Teilzeit gearbeitet. Mit 29 Prozent lag der Anteil auf einem Höchststand, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Demnach arbeitet mit 49 Prozent fast jede zweite Frau in Teilzeit, aber nur zwölf Prozent der Männer. Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, sprach daher von einem »alarmierenden Bild«. Frauen leisteten rund neun Stunden mehr unbezahlte Sorgearbeit pro Woche als Männer, erklärte Bettina Kohlrausch von der Hans-Böckler-Stiftung. »Unterm Strich arbeiten Frauen somit nicht weniger, sondern mehr als Männer, sie werden nur für einen größeren Teil dieser Arbeit nicht bezahlt«, fuhr sie fort. »Vor diesem Hintergrund lesen sich Forderungen von Teilen der Bundesregierung und Arbeitgeber, alle Menschen sollten mehr arbeiten, wie Hohn.« (AFP/jW)