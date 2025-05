Miese Arbeitsbedingungen

Julian Stratenschulte/dpa

Immer mehr Menschen arbeiten in Teilzeit, obwohl so viel dagegen spricht. Teilzeit bedeutet zwar weniger Arbeitszeit, aber gleichzeitig weniger Lohn und weniger Rente. Sie bedeutet dagegen nicht unbedingt weniger Arbeit, sondern je nach Beschäftigung lediglich, dass man schneller arbeiten muss. Mehr Arbeit im Haushalt und in der Familie bedeutet Teilzeit sowieso. Betroffen sind vor allem Frauen. Sie übernehmen laut dem gewerkschaftsnahen WSI im Schnitt pro Woche neun Stunden mehr Sorgearbeit als Männer. Dafür erhalten sie am Ende des Erwerbslebens 500 Euro weniger Rente.

Wenn Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) nun mehr Frauen in Vollzeit bringen will, dann nicht in erster Linie, um deren Lebensumstände zu verbessern, sondern um die Erwerbstätigkeit der BRD insgesamt zu erhöhen. Im vergangenen Jahr gab es so viele Lohnarbeiter wie noch nie seit 1990. Zugleich sank das Arbeitsvolumen erstmals seit dem Coronajahr 2020 wieder.

Das Arbeitsministerium rechnete also am Sonntag vor: Wenn die 9,3 Millionen Frauen in Teilzeit ihre Arbeitszeit um zehn Prozent steigern (rund zwei Stunden mehr pro Woche und Frau), entspräche das einer halben Million zusätzlicher Vollzeitstellen. »Mehr und effizienter arbeiten«, um »wieder wettbewerbsfähig« zu werden, lautet die Marschrichtung der neuen Bundesregierung.

Als Maßnahmen stellt sich die Bundesregierung etwa vor, »Prämien für den Wechsel in Vollzeit vom Arbeitgeber« steuerlich zu fördern oder die Kinderbetreuung auszubauen. Gemessen an den Forderungen von den Sozialverbänden WSI und DGB – z. B. mehr Elterngeldmonate für Männer und zehn Tage frei nach der Geburt eines Kindes – können die Vorschläge von der Arbeitsministerin glatt weitgehend genannt werden, weil sie die Zeit nach dem ersten Lebensjahr eines Kindes in Betracht nehmen.

Aber natürlich sind auch die Vorschläge von Bas für die Tonne. Wie viele Beschäftigte etwa in den Gesundheits- und Bildungsberufen sind in den vergangenen Jahren in die Teilzeit geflüchtet, weil die Arbeitsbedingungen immer schlechter geworden sind? In saisonal geprägten Branchen, etwa in der Gastronomie und am Flughafen, ist Vollzeit von seiten des Unternehmens nicht erwünscht. Und was heißt eigentlich Ausbau der Kinderbetreuung? Es ist kein Spaß, sein Kind in dieses Kitasystem zu geben, in dem die Erzieher enorm überlastet sind. Aber anstatt für eine Verbesserung der Personalschlüssel zu sorgen, passiert das Gegenteil. Personal wird abgebaut, Kindergärten werden geschlossen. Einer Lösung der allseits beklagten Kitakrise steht nicht, wie jahrelang behauptet, der Personalmangel im Weg, sondern die mangelnde Finanzierungsbereitschaft.

Zu mehr Vollzeit gehören zuallererst gute Arbeitsbedingungen. Aber warum sollten überhaupt alle mehr arbeiten? Die Arbeitsagenturen rechnen für dieses Jahr mit wachsender Arbeitslosigkeit. Nicht nur vor diesem Hintergrund muss die Forderung lauter denn je erhoben werden: Teilzeit für alle bei vollem Lohnausgleich.