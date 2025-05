Öcalan begrüßt PKK-Auflösung

Ankara. Der inhaftierte Gründer der Arbeiterpartei Kurdistans PKK, Abdullah Öcalan, hat deren Beschluss zur Einstellung des bewaffneten Kampfes und ihrer Auflösung in einer von der Dem-Partei am Dienstag veröffentlichten Erklärung begrüßt. Die Partei fordert die türkische Regierung nun zu »vertrauensbildenden Maßnahmen« etwa durch Freilassung politischer Gefangener auf. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und sein faschistischer Allianzpartner Devlet Bahçeli, der den jetzigen Friedensprozess angestoßen hatte, sprachen von einem Schritt zur »Stärkung der inneren Front« in Zeiten globaler Instabilität. (dpa/jW)