Sachsen-Anhalt: AfD will »Stolzpass«

Magdeburg. Die AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt will die Werbekampagne des Landes mit dem Slogan »#moderndenken« durch das Motto »#deutschdenken« ersetzen. »Dadurch soll ein grundsätzlich bejahender, unbelasteter, respektvoller und wertschätzender Umgang mit der deutschen Geschichte etabliert werden«, heißt es in einem Antrag, der im Landtag behandelt werden soll. Geplant ist auch, einen »Stolzpass« einzuführen. Mit der Stempelkarte soll es an historischen Stätten Vergünstigungen geben. Außerdem sollen Preise für kulturelle Leistungen, die »einen Beitrag zur Bestätigung oder Weiterentwicklung deutscher Identität erkennen lassen«, ausgelobt werden. (dpa/jW)