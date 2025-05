Gehorsam vor Trump: SAP streicht Frauenquote

Berlin. Der Softwareriese SAP will mit Blick auf die Politik von US-Präsident Donald Trump den Frauenanteil im Konzern nicht weiter gezielt fördern. Die angepeilte Quote von 40 Prozent in der Belegschaft werde aufgegeben, heißt es in einer internen E-Mail. Die eigenen Initiativen bei Diversität und Inklusion müssten angepasst werden. Neben der Abschaffung der Gesamtfrauenquote im Konzern werden Frauen bei SAP auf bestimmten Ebenen künftig nicht mehr gezielt in Führungspositionen gefördert. Mit Diversitätsprogrammen sollten benachteiligte Personengruppen gefördert werden. (dpa/jW)