Uganda: Wine stellt sich zur Wahl

Nairobi. Der ugandische Oppositionsführer Bobi Wine hat am Freitag erklärt, er wolle ein zweites Mal für das Präsidentenamt kandidieren, und kritisierte den Westen dafür, dass er sich nicht stärker gegen »grobe Menschenrechtsverletzungen« in dem Land ausspreche. Der 43jährige Wine will den langjährigen Präsidenten Yoweri Museveni (80) herausfordern. Die Teilnahme an der Wahl sei auch eine »Gelegenheit, das ugandische Volk dazu zu bringen, sich zu erheben und sich zu befreien«. (Reuters/jW)