UNO fordert Ende der Kämpfe in Südsudan

New York. Der UN-Sicherheitsrat hat zu einem sofortigen Ende der Kämpfe im Südsudan aufgerufen. In der am Donnerstag (Orstzeit) verabschiedeten Resolution forderte er »die Aufnahme eines politischen Dialogs« sowie ein Ende der Gewalt gegen Zivilisten. Mit der Resolution wurde außerdem die UN-»Blauhelmmission« im Südsudan (UNMISS) um ein Jahr bis zum 30. April 2026 verlängert. Die Resolution wurde mit zwölf Jastimmen und drei Enthaltungen – von Russland, China und Pakistan – verabschiedet. (AFP/jW)