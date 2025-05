Daimler Truck: Eckpunkte für Kürzungskurs fix

Leinfelden-Echterdingen. Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat sich mit dem Gesamtbetriebsrat auf Eckpunkte für einen Kürzungskurs geeinigt. Wie dpa am Freitag mitteilte, sollen rund 28.000 Beschäftigte von »sozialverträglichem Personalabbau, der Verrechnung von Vergütungsbestandteilen bis hin zu mehr Personalflexibilität mit Zeitarbeit« betroffen sein. Das Bussegment ist demnach ausgenommen. Daimler will die Kosten bis 2030 um mehr als eine Milliarde Euro senken. Dafür soll etwa die Quote von Leiharbeit im Unternehmen auf 18 Prozent erhöht werden. Betriebsbedingte Kündigungen seien in den nächsten zehn Jahren ausgeschlossen. (dpa/jW)