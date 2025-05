Frankreich und Polen unterzeichnen Militärvertrag

Warschau/Nancy. Frankreich und Polen haben am Freitag einen Vertrag über eine verstärkte Zusammenarbeit in Militär- und Energiefragen unterzeichnet. Der polnische Premier Donald Tusk sagte auf einer Pressekonferenz vor seinem Besuch in Frankreich, dass der Vertrag Maßnahmen zur gegenseitigen Unterstützung im Falle eines Angriffs beinhaltet. Er eröffne auch die Möglichkeiten einer Ausweitung des französischen Nuklearschirms auf Polen, sagte er. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte im März erklärt, er sei offen für eine Ausdehnung der französischen Nuklearkapazitäten auf andere EU-Länder. (Reuters/jW)