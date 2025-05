Spritpreise fallen auf Jahrestief

München. Die Spritpreise sind gesunken. Sowohl Benzin der Sorte E10 als auch Diesel sind preislich auf Jahrestiefstständen angekommen, teilte der ADAC am Mittwoch im Rahmen seines wöchentlichen Preisvergleichs mit. Am Dienstag habe E10 demnach im bundesweiten Tagesdurchschnitt 1,67 Euro pro Liter gekostet, Diesel 1,56 Euro. Das waren die niedrigsten Werte seit Dezember beziehungsweise Oktober 2024. Grund sei der weltweit sinkende Ölpreis, der bislang aber noch nicht in ausreichendem Maße an die Kunden weitergegeben würde, so der ADAC. (dpa/jW)