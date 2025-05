Vonovia verdient gut an angehobenen Mieten

Bochum. Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia verdient weiterhin an der Mietpreisexplosion. Trotz »wirtschaftlich volatilen Umfelds« verzeichne man »einen erfreulichen Jahresauftakt«, sagte der aktuelle Vonovia-Chef Rolf Buch am Mittwoch. Die Mieten seien im ersten Quartal 2025 im Schnitt auf 8,15 Euro pro Quadratmeter gestiegen – gegenüber 2024 ein Plus von 4,8 Prozent. Unter dem Strich wies Vonovia Ende März einen Gewinn von 515 Millionen Euro aus, nach knapp 336 Millionen im Jahr zuvor. (dpa/jW)