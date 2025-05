Bafin: Risiko wegen Zollkrieg bleibt groß

Frankfurt am Main. Der US-Handelskrieg ist noch längst nicht ausgestanden. »Es besteht ein erhebliches Potential für weitere Rückschläge an den Märkten, die möglicherweise systemweite Auswirkungen haben könnten«, sagte der Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Mark Branson, auf deren Jahrespressekonferenz am Mittwoch. Noch habe es »keine Liquiditätsengpässe« gegeben. Dafür lobte Branson die Regulierung des Finanzsektors. Einige strengere EU-Vorschriften, etwa Umwelt- und Sozialstandards, werde die Bafin aber nicht vollständig umsetzen. (dpa/jW)