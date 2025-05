Miersch neuer SPD-Fraktionschef

Berlin. Der bisherige SPD-Generalsekretär Matthias Miersch führt künftig die Bundestagsfraktion der Partei. Der 56jährige aus Niedersachsen wurde am Mittwoch mit 99 von 119 abgegeben Stimmen zum neuen Vorsitzenden gewählt, wie es aus der Fraktion hieß. Miersch, der nominell der SPD-»Linken« zugerechnet wird, gilt als enger Vertrauter von Parteichef und Vizekanzler Lars Klingbeil. Von 2017 bis 2024 war er bereits stellvertretender Fraktionschef. Als Vorsitzender hat Miersch zusammen mit dem CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Jens Spahn eine Schlüsselstellung in der schwarz-roten Koalition. Sein Amt als Generalsekretär der Partei will Miersch spätestens zum Parteitag Ende Juni abgeben. Zum parlamentarischen Geschäftsführer der SPD-Fraktion wurde Dirk Wiese gewählt, der Sprecher des rechten Seeheimer Kreises. (dpa/jW)