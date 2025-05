Auch AfD Brandenburg »gesichert rechtsextrem«

Potsdam. Der brandenburgische Verfassungsschutz hat den Landesverband der AfD als »gesichert rechtsextremistisch« eingestuft. Das teilte Innenministerin Katrin Lange (SPD) am Mittwoch in Potsdam mit. Es ist der vierte Landesverband der AfD mit dieser Einstufung, die kürzlich auch auf die Bundespartei ausgedehnt wurde. Nach Angaben Langes wurde die Einstufung des Brandenburger Landesverbands bereits am 14. April vorgenommen. Sie habe den Vermerk jedoch erst am 5. Mai erhalten, so Lange. Die Bewertung hätte ihr unverzüglich zur Verfügung gestellt werden müssen. Lange hatte am Dienstag den Leiter des Verfassungsschutzes, Jörg Müller, entlassen. Das nötige Vertrauen sei nicht mehr vorhanden, sagte die Ministerin im Innenausschuss des Landtages. (dpa/jW)